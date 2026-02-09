Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vollsperrung nach Verkehrsunfall ++ Seevetal/A1 - Berauschten LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen ++ Seevetal/Eddelsen - Bei Unfall überschlagen ++ Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Heute, 9.2.2026, gegen 5:30 Uhr, kam es zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf zu einem Verkehrsunfall. Zunächst hatte eine 24-jährige Frau auf der linken Spur die Kontrolle über ihren BMW verloren und war auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Wagen rutschte gegen die Außenschutzplanke und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, wich nach links aus, um nicht mit dem BMW zusammenzustoßen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem ausweichenden LKW nicht mehr vermeiden und fuhr diesem auf. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die A7 in Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Egestorf voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis in den Bereich der Anschlussstelle Evendorf. Gegen 8:45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

Seevetal/A1 - Berauschten LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Sonntag, 8.2.2026, gegen 14:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Maschen einen 42-jährigen LKW-Fahrer, der mit seinem Sattelzug auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Bei dem Fahrer stellten die Beamten zunächst eine Alkoholbeeinflussung fest. Außerdem erbrachte ein Drogenvortest Hinweise auf eine Beeinflussung durch verschiedene Betäubungsmittel. Dem Mann wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Sattelzug musste er stehen lassen. Gegen den 42-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Eddelsen - Bei Unfall überschlagen

Auf der Eddelsener Straße kam es am Sonntag, 8.2.2026, gegen 13:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann war mit seinem VW Polo auf der Straße unterwegs. Aus unklarer Ursache verlor die Kontrolle über den Wagen und geriet nach rechts in den Seitenraum. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum und drehte sich auf die Dachfläche. Der 26-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Er wurde bei dem Unfall allerdings verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

In der Plankenstraße kam es am Sonntag, 8.2.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 17:55 Uhr und 20:25 Uhr ist ein in Fahrtichtung Eckermannstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter, grauer Hyundai Ioniq 5 massiv am Heck beschädigt worden. Ein noch unbekanntes Fahrzeug mit hellem Lack hatte den Wagen im linken Heckbereich gerammt und mit dem rechten Hinterrad auf den Bordstein geschoben. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zu dem verursachenden Fahrzeug gibt es bislang keine Hinweise.

Zeugen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

