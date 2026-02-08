Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 06.02.2026, 12.00 Uhr bis 08.02.2026, 12.00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

LK Harburg - Wohnungseinbrüche

In Buchholz in der Nordheide kam es in dem Zeitraum vom 31.01.-06.02.2026 zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Lüneburger Straße. Dabei verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang und durchsuchten das Wohnhaus. Am 06.02.2026 verschafften sich zudem unbekannte Täter tagsüber gewaltsam Zugang über die Hauseingangstür zu einem Reihenhaus in der Triftstraße in Tostedt. Auch hier wurde das gesamte Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Personen, die zu den vorliegenden Taten tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Zentralen Kriminaldienst unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz einen 38-jährigen Fahrzeugführer, welcher augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit in seinem PKW auf der Bremer Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins erwartet den Fahrzeugführer ein Strafverfahren.

Meckelfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos kam es in den frühen Abendstunden des 07.02. in der Höpenstraße in Meckelfeld, nachdem ein 21-jähriger Paketzusteller mit seinem VW Transporter vom Fahrbahnrand losfuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der 27-jährrige Fahrer eines Suzuki Kleinwagens konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass beide Fahrzeuge kollidierten und stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Der Kleinwagenfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Die Unfallstelle konnte im Anschluss zügig geräumt werden, sodass es nur zur kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der starkbefahrenen Kreisstraße kam.

