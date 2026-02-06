Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebstähle in Serie ++ Brackel/A7 - ins Schleudern geraten

Landkreis Harburg (ots)

Taschendiebstähle in Serie

Gestern,05.01.2026, waren Taschendiebe im Landkreis unterwegs. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr traf es einen 92-jährigen Mann im Aldi-Markt an der Harburger Straße. Die Täter entwendeten aus seiner Jackentasche Portmonee mit Bargeld und EC-Karte.

Im Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Buchholz griffen die Täter gestern gleich dreimal zu. Gegen 11:30 Uhr traf es eine 72-jährige Frau. Sie hatte ihre Geldbörse in der am Körper getragenen Handtasche. Während des Einkaufs entwenden die Täter sie unbemerkt.

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr gelangten die Diebe dann noch an die Geldbörse einer 79-jährigen Frau und eines 85-jährigen Mannes.

Gegen 12:45 Uhr traf es dann noch eine 80-jährige Frau, die in Holm-Seppensen im Penny-Markt am Niedersachsenweg einkaufte. Auch bei ihr gelangten die Täter unbemerkt an die in der Handtasche mitgeführte Geldbörse.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und vermutet überörtlich agierende Banden dahinter. Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge mit wartenden Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden. Weiterhin gilt es, beim Einkaufen und an belebten, unübersichtlichen Orten die Geldbörse lieber in einer Innentasche der Oberbekleidung zu tragen und sehr wachsam zu sein.

Die Polizei ist in den letzten Monaten verstärkt mit Zivilkräften im Einsatz, um verdächtige Personen in den einschlägigen Bereichen frühzeitig zu erkennen und zu kontrollieren. Die Täterschaft geht jedoch äußerst professionell und diskret vor. Meist wird unmittelbar nach dem Entwenden der Geldbörse das Bargeld herausgenommen und die Geldbörse sofort entsorgt, so dass ein Nachweis ohne konkrete Tatbeobachtung schwer möglich ist.

Brackel/A7 - ins Schleudern geraten

Eine 31-jährige Frau hat gestern, 5.2.2026, ein Unfall auf der A7 verursacht. Gegen 8:15 Uhr geriet die Frau auf der Fahrbahn Fahrtrichtung Hannover mit ihrem Kia Sorento auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Sie rutschte vom linken Fahrstreifen nach rechts und prallte in die Außenschutzplanke. Ein 72-jähriger Mann, der mit einem Sattelzug in gleicher Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den verunfallten Kia auf. Der LKW-Fahrer sowie die Fahrerin des Kia und ihr 47-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell