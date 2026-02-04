Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Hoher Sachschaden bei Einbruch in Bar ++ Seevetal/Holtorfsloh - Nach Glätteunfall ins Krankenhaus

Neu Wulmstorf (ots)

Im Bredenheider Weg kam es in der Nacht zu heute, 4.2.2026, zu einem PKW-Diebstahl. In der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 6:30 Uhr entwendeten Diebe einen grauen Kia Sorento, der vor einem Wohnhaus geparkt war. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen und starten konnten, ist unbekannt. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 40.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Hoher Sachschaden bei Einbruch in Bar

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen, 3.2.2026, in eine Bar an der Mattenmoorstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 1:40 Uhr und 2:10 Uhr hebelten die Täter zunächst die Haupteingangstür auf. Dann brachen sie zwei Geldspielautomaten auf, um an das Münzgeld zu gelangen. Die Automaten wurden durch die Täter bei ihrem Vorgehen weitestgehend zerstört. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Seevetal/Holtorfsloh - Nach Glätteunfall ins Krankenhaus

Eine 47-jährige Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Hanstedter Straße am Dienstag, 3.2.2026, leicht verletzt.

Gegen 16:40 Uhr war die Frau in Richtung Brackel unterwegs, als sie mit ihrem Smart auf einer Schneewehe die Kontrolle verlor. Der Wagen kollidierte linksseitig mit einem Straßenbaum. Die Frau konnte den Wagen selbstständig verlassen, erlitt aber leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell