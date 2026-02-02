PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe stehlen Kupferrohr ++ Jesteburg - Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Seevetal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 01.02.2026, gegen 04 Uhr, haben unbekannte Täter ein etwa ein Meter langes Kupferfallrohr an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Hang in Seevetal demontiert und gestohlen. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass es bereits Vorbereitungshandlungen gab um weitere Rohre abzubauen. Der oder die Täter flüchteten mit einem Auto. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Jesteburg - Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich am Sonntag, 01.02.2026, unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus im Seevekamp in Jesteburg. Die Tat ereignete sich zwischen 17:45 und 21:20 Uhr. In dem Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Letztendlich wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg (04181/2850) entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Henning Flader
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

