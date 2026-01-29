Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwangseinweisung nach Sachbeschädigung ++ Seevetal/Fleestedt - Einschleichdiebe waren erfolgreich ++ Buchholz - Betrunken und ohne Führerschein

Buchholz (ots)

Zwangseinweisung nach Sachbeschädigung

Gestern sorgte ein 56-jähriger Mann im Krankenhaus Buchholz für einen Polizeieinsatz. Der Mann war zunächst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 14 Uhr geriet er im Bereich der Notaufnahme während der Untersuchung in einen psychischen Ausnahmezustand und fing an, mit Gegenständen um sich zu werfen. Der Mann wurde vom Personal in einem Raum separiert, bis die Polizei eintraf. Beamte überwältigten den Mann. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.

Seevetal/Fleestedt - Einschleichdiebe waren erfolgreich

Am Mittwoch, 28.01.2026, gegen 13.20 Uhr, klingelten zwei Männer im Osterkamp an der Haustür einer Seniorin. Sie gaben an, den Wasserzähler ablesen zu müssen. die Frau ließ beide in ihr Haus und begleitete einen der Männer in den Keller, während der andere im Erdgeschoss wartete. Nachdem sich beide verabschiedet hatten, bemerkte die Frau, dass eine Schmuckschatulle im Arbeitszimmer durchwühlt worden war. Der Komplize hatte Goldschmuck im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen. Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Ergebnis.

Die beiden Täter waren ca. 40 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß. Beide hatten dunkles Haar und einen eher dunkleren Teint. Einer von ihnen trug an seiner dunklen Kleidung ein offiziell wirkendes Schild.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Buchholz - Betrunken und ohne Führerschein

Mehrere Zeugen meldeten gestern, 28.01.2026, einen Pkw, der, in starken Schlangenlinien fahrend, auf der B 75 von Dibbersen in Richtung Tostedt unterwegs sei. Der Wagen sei immer wieder in die Gegenfahrspur gelenkt worden und habe beschleunigt und abgebremst.

In Tostedt konnten Beamte den Wagen anhalten und dessen 26-jährigen Fahrer kontrollieren. Der Mann war deutlich alkoholisiert und erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Zudem hat er keine Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell