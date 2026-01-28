Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorfahrt missachtet ++ Salzhausen - Unfall bei Ausweichmanöver

Seevetal/Hittfeld (ots)

Vorfahrt missachtet

Ein 62-jähriger Busfahrer hat gestern, 27.01.2026, einen Verkehrsunfall auf der Straße Unner de Bult verursacht. Gegen 16.20 Uhr wollte der Mann mit seinem auf Leerfahrt befindlichen Linienbus nach links in die Maschener Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 61-jährigen Frau, die ihm mit ihrem VW entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Salzhausen - Unfall bei Ausweichmanöver

Auf der Eyendorfer Straße kam es gestern, 27.01.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10.40 Uhr hielt der 77-jährige Fahrer eines Ford vor einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage. Ein 87-jähriger Mann, der auf den stehenden Ford zukam, erkannte die Situation zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Mann seinen VW nach rechts über den Gehweg, kollidierte dennoch seitlich mit dem stehenden Ford. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

