Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Spurwechsel ins Schleudern geraten - Folgeunfälle, mehrere Verletzte

Rosengarten/A261 (ots)

Am Donnerstag, 29.1.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der A261 zu einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Zwischen der Anschlussstelle Tötensen und dem Buchholzer Dreieck (Fahrtrichtung Bremen) fuhr ein 24-jähriger Mann, zusammen mit fünf weiteren Männern im Alter zwischen 24 und 50 Jahren, mit einem Kleintransporter auf der Autobahn. Nach einem Spurwechsel auf die linke Fahrspur verlor der Fahrer im Schneematsch die Kontrolle über seinen Wagen. Er touchierte zunächst die Mittelschutzplanke. Anschließend stellte sich das Fahrzeug quer und rutschte über alle Fahrspuren in den Seitenraum. Dabei überschlug sich der Transporter mehrfach. Letztlich blieb er im Bereich des Strandstreifens auf der Fahrerseite liegen.

Unmittelbar hinter dem Kleintransporter fuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem G-Klasse Mercedes. Er bremste ab, um nicht mit dem schleudernden Kleintransporter zu kollidieren. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 42-jähriger Mann zu spät und fuhr mit seinem Range Rover auf den Mercedes auf.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, um sich um die insgesamt acht beteiligten Personen zu kümmern. Sie wurden nach erster Einschätzung leicht verletzt und kamen alle in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr löschte einen Entstehungsbrand an dem verunfallten Kleintransporter ab. Der Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 115.000 EUR geschätzt.

Aufgrund der Vollsperrung bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau. An dessen Ende ereignete sich gegen kurz vor 14:00 Uhr ein weiterer Unfall. Dort war ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Lkw auf den stehenden Lkw eines 32-jährigen aufgefahren. Auch diese beiden Fahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der Schaden an den beiden Lkw beträgt nach ersten Schätzungen rund 30.000 EUR

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Hierfür wurde eine Sperrung der A261 am Autobahndreieck Hamburg-Südwest eingerichtet. Diese konnte erst gegen 17:00 Uhr wieder vollständig aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell