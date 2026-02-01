POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 30.01.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 12 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

Ohne Licht und unter Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Am späten Freitagabend fiel einer Streifenwagenbesatzung im Tostedter Ortskern ein E-Scooter ohne Beleuchtung auf. Bei der Kontrolle konnte bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,27 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Tostedt - Spritztour mit dem Pkw der Großmutter endet im Graben

Am frühen Samstagmorgen wollten Polizeibeamte einen Pkw kontrollieren. Nach Einschalten des Anhaltesignals und Blaulicht beschleunigte der Pkw auf Geschwindigkeiten über 90 km/h bei vereister Fahrbahn, fuhr auf ein Feld und geriet schließlich in einen Graben. Die zwei 15 und 16 Jahre alten Fahrzeuginsassen flüchteten fußläufig und konnten nach kurzer Fahndung angetroffen werden. Beim Aufprall im Graben verletzten sich beide Insassen leicht. Der jugendliche Fahrzeugführer konnte erwartungsgemäß keine Fahrerlaubnis vorweisen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 15-Jährigen eingeleitet.

Seevetal/Hittfeld - Psychisch auffällige Autofahrerin gefährdet Kunden auf ARAL Tankstelle

Am Samstag, gegen 04.30 Uhr, rief der Tankwart der ARAL Tankstelle in Hittfeld den Notruf der Polizei und teilte eine weibliche Person mit, die auf dem Tankstellengelände mit ihrem Pkw auf drei Personen zugefahren sei. Die 62-jährige Verursacherin konnte noch vor Ort durch die alarmierten Beamten angetroffen werden. Sie befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach Zeugenaussagen sei sie auf die drei am Nachtschalter wartenden Heranwachsenden zugefahren. Diese hätten ausweichen können und sich danach in den Tankstellenshop geflüchtet. Die genauen Umstände der Tat müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die 62-Jährige wurde vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Seevetal/Glüsingen - Auf Navi vertraut

Am Samstag, gegen 10.30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei in Seevetal, dass eine Sattelzugmaschine samt Auflieger in der Straße "Am Klärwerk" in Glüsingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schranke gefahren sei. Gegenüber den eingesetzten Beamten erklärte der 29-jährige, ortsunkundige Fahrer, dass ihm sein Navi die Fahrtroute vorgegeben habe. In der Feldmark sei er dann auf schneeglatter Fahrbahn beim Abbiegen von der Straße gerutscht. Der LKW musste durch eine Spezialfirma geborgen werden, blieb aber, bis auf einige Kratzer, unbeschädigt.

Winsen - In Jugendzentrum eingedrungen, randaliert und Feueralarm ausgelöst

Am Samstag den 31.01.2026 drangen unbekannte Personen am frühen Nachmittag in das Jugendzentrum "Egon's" in Winsen ein und beschädigten dort Teile des Inventars. Bevor die Täterschaft das Gebäude in unbekannte Richtung verließ, wurde noch der manuelle Feueralarm ausgelöst, der von der Nachbarschaft wahrgenommen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter 04171/7960 entgegen.

Seevetal/Ramelsloh - Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 16.35 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fordfahrerin die Hauptstraße von Marxen in Richtung Ramelsloh. Ausgangs einer Rechtkurve verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Pkw, geriet nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten, vorderen Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum. Die 18-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Ford entstand Totalschaden.

Marschacht - Betrunken in den Straßengraben gefahren und geflüchtet

In den frühen Morgenstunden des 01.02.2026 meldeten Zeugen der Polizei Winsen eine männliche und augenscheinlich betrunkene Person, die mit ihrem Pkw in der Elbuferstraße in einen Straßengraben gefahren sein soll und sich fußläufig von dort entfernen würde. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 28-Jährige im Rahmen der Fahndung festgestellt und nach einem Fluchtversuch gestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Zeugen, bei welchem ein Wert von 1,23 Promille erreicht wird. Durch einen Arzt wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizeibeamten beschlagnahmt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr.

Landkreis Harburg - Schwerlastkontrollen auf der Autobahn

Am heutigen Sonntagmorgen führten Beamte des Autobahnkommissariats Maschen Kontrollen des Schwerlastverkehrs auf den hiesigen Autobahnabschnitten, insbesondere auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Rade und Hamburg-Harburg, durch. Hierbei wurden mehrere Sattelzüge festgestellt, welche entgegen des bestehenden Sonntags- und Feiertagsfahrverbots Güter beförderten. Neben rechtlichen Konsequenzen für die Fahrzeugführer haben auch die Beförderungsunternehmen empfindliche Strafen zu erwarten.

