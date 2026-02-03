Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferdiebstahl auf Rastplatz ++ Hollenstedt - Einbruchsversuch im Aldi-Markt ++ Seevetal/Maschen und Winsen - Taschendiebe waren unterwegs

Seevetal/A7 (ots)

Kupferdiebstahl auf Rastplatz

Heute, 3.2.2026, gegen 0:45 Uhr, wurde die Autobahnpolizei zum Rastplatz Hasselhöhe-West gerufen. Ein LKW-Fahrer hatte dort seine nächtliche Pause eingelegt und war plötzlich von Geräuschen geweckt worden. Er konnte noch zwei männliche Personen sehen, die von der Ladefläche seines Aufliegers sprangen und mit einem weißen Kleintransporter in Fahrtrichtung Hannover auf die Autobahn fuhren. Die Täter hatten auf der Ladefläche Kupfer von einer großen Spule abgerollt und gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise zu dem Kleintransporter nimmt die Autobahnpolizei in Maschen unter der Tel.-Nr. 04105 620200 entgegen.

Hollenstedt - Einbruchsversuch im Aldi-Markt

In der Straße Am Stinnberg kam es heute, 3.2.2026, zu einer Alarmauslösung. Gegen 00:45 Uhr wurde die Polizei zum dortigen Aldi-Markt gerufen, nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte zunächst versucht hatten, eine Seitentür aufzuhebeln. Nachdem das misslungen war, schlugen sie eine Fensterscheibe im Eingangsbereich ein und lösten dabei den Alarm aus. Zu einem Einstieg kam es nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Umfeld des Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Seevetal/Maschen und Winsen - Taschendiebe waren unterwegs

Im Aldi-Markt an der Eichenallee haben Taschendiebe am Montag, 2.2.2026, eine 90-Jährige bestohlen. Gegen 12:30 Uhr war die Frau in dem Geschäft unterwegs und trug dabei einen Rucksack auf dem Rücken. Die Täter konnten unbemerkt das Portmonee daraus entwenden. Darin befanden sich Bargeld sowie zahlreiche Papiere.

Wenig später, in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr, griffen Taschendiebe auch in Winsen zu. Im Aldi-Markt an der Winsener Landstraße stahlen die Diebe einer 84-jährigen Frau das Portmonee aus der am Körper getragenen Tasche. Auch hier erbeuteten sie Bargeld, Ausweise und EC-Karten.

Wiederholt weist die Polizei darauf hin, dass Wertsachen während des Einkaufs oder in unübersichtlichen Situationen am Körper, zum Beispiel in der Jackeninnentasche, getragen werden sollte und nicht in Taschen, die von außen zugänglich sind. Besonders in Einkaufswagen abgelegte Taschen oder Außentaschen eines Rucksacks sind leichte Beute für Diebe.

