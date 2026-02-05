POL-WL: Feuer in Dreiparteienhaus ++ Seevetal/Hittfeld - Schmiedeeisernes Gartentor gestohlen ++ Rosengarten - Gegen Baum geprallt

Polizeiinspektion Harburg

Seevetal/Bullenhausen (ots)

Feuer in Dreiparteienhaus

An der Straße Elbdeich ist heute, 5.2.2026, ein Haus mit insgesamt drei Wohneinheiten in Brand geraten. Gegen 6:40 Uhr bemerkte einer der Bewohner Feuer in einem Raum im Dachgeschoss und alarmierte die Rettungskräfte. Alle fünf Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Trotz eines umfassenden Löscheinsatzes breitete sich das Feuer im gesamten Haus aus. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens 250.000 EUR.

Gegen 9:30 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Polizei Seevetal hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist die Ursache noch unklar.

Seevetal/Hittfeld - Schmiedeeisernes Gartentor gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum 4.2.2026 beide Flügel eines schmiedeeisernen Gartentors von einem Grundstück an der Bahnhofstraße gestohlen. Die Torflügel, die die Zufahrt des Grundstückes absperrten, wurden offenbar ausgehängt und abtransportiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 EUR.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Rosengarten - Gegen Baum geprallt

Auf der K 26, zwischen Langenrehm und Emsen, kam es gestern, 4.2.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:40 Uhr verlor einen 30-jähriger Mann auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes Vito. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Straßenbaum. Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

