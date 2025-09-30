Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handwerker bestehlen Seniorin

Zülpich (ots)

Am gestrigen Montag (29. September) kam es um 13.35 Uhr in der Römerallee in Zülpich zu einem Diebstahl aus einer Wohnung.

Ein Mann klingelte bei einer 75-Jährigen und gab sich als Heizungsinstallateur aus. Er gab an, den Zähler ablesen zu müssen. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte fehlten diverse Schmuckstücke der Seniorin. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Person in der Wohnung war und in der Zwischenzeit die Schränke durchwühlte.

Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 40 Jahre alt - etwa 1,65 cm groß - schwarze Haare - südländisches Erscheinungsbild mit Akzent - schwarze Lederjacke - schwarzes Klemmbrett

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell