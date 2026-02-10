Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Eyendorf - Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung und Bedrohung ++ Stelle - Vorfahrt missachtet

Maschschacht/Rönne (ots)

PKW-Diebstahl

In der Nacht zu heute, 10.2.2026, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 8:15 Uhr, haben Unbekannte einen silberfarbenen Mercedes CLK 320 gestohlen. Der Wagen stand auf einem öffentlichen Parkplatz an der Elbuferstraße, in Höhe der Auffahrt zur B 404. Der Wagen hat eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange sowie einen Schweller und Spoiler der Marke AMG.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Eyendorf - Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung und Bedrohung

Ein 23-jähriger Bewohner einer Unterkunft für Geflüchtete ist am Montagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen kurz nach 22 Uhr hatte der Sicherheitsdienst die Polizei gerufen, weil der Mann in einem Gemeinschaftsraum mehrere andere Bewohner beleidigt und einen von ihnen auch geschlagen habe. Anschließend habe er gedroht, sie umzubringen.

Als Polizeibeamte vor Ort waren, um die Anzeigen aufzunehmen, fing der Mann erneut an, die Umstehenden zu bedrohen und sich aggressiv zu zeigen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle. Gegen den 23-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Stelle - Vorfahrt missachtet

Auf der Lüneburger Straße, Ecke Duvendahl, kam es gestern, 9.2.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17:40 Uhr wollte eine 65-jährige Frau mit ihrem Skoda, aus der Straße Duvendahl kommend, nach links in die K 86 einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 66-jährigen Mannes, der mit seinem Audi von Stelle in Richtung Winsen auf der Kreisstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell