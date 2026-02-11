Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Radfahrerin leicht verletzt ++ Gödenstorf/A7 - Palette verloren

Rosengarten/Klecken (ots)

Radfahrerin leicht verletzt

Eine 17-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bürgermeister-Glade-Straße leicht verletzt worden. Am Dienstag, 10.2.2026, gegen 17:30 Uhr wollte die Radfahrerin im Kreuzungsbereich Mühlenstraße die Hauptstraße überqueren. Sie fuhr im Bereich des Geh- und Radweges in den Kreuzungsbereich ein, wo sie mit dem Ford einer 35-jährigen Frau zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde das Fahrrad noch gegen den VW Passat eines 31-Jährigen geschleudert. Die 17-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei ermittelt, ob die Ampel bereits Rotlicht gezeigt hatte.

Gödenstorf/A7 - Palette verloren

Das hätte schlimmer enden können: Ein 55-jähriger Mann war gestern, 10.2.2026, mit PKW und Anhänger auf der A7 in Richtung Hannover unterwegs. Gegen 13:50 Uhr verlor er in Höhe Gödenstorf eine Holzpalette, die mangelhaft gesichert auf seinem Anhänger gelegen hatte. Ein nachfolgender Sattelzug fuhr über diese Palette und alarmierte die Polizei. Beamte räumten die Reste von der Fahrbahn. Am Sattelzug selbst entstand nach erster Begutachtung kein Schaden. Weitere Fahrzeuge waren nicht betroffen.

Der 55-jährige musste seine Ladung neu verzurren. Ihn erwartet nun ein Bußgeld wegen der mangelnden Ladungssicherung.

