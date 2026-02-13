PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Überholmanöver zugeschlagen

Tostedt (ots)

Ein 58-jähriger Mann hat gestern, 12.2.2026, bei der Polizei in Tostedt Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet.

Demnach war er gegen 10:35 Uhr mit seinem Twingo in der Bahnhofstraße unterwegs und hatte einen Radfahrer überholt. Als der Mann an der Kreuzung zur B 75 verkehrsbedingt halten musste, hielt der Radfahrer links neben dem PKW an. Der 58-Jährige kurbelte die Scheibe runter. Nach einem kurzen Dialog bezüglich des Überholvorgangs hat der Radfahrer, nach Angaben des 58-jährigen, ihm dann mit der Faust einmal ins Gesicht geschlagen und mit dem Fuß gegen die Fahrertür getreten, bevor er seine Fahrt fortsetzte.

Der Radfahrer war circa 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er trug eine blaue Jeans und dunkle Oberbekleidung. Der Mann war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Zeugen, die den Vorfall an der Kreuzung Bahnhofstraße/B 75 beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
