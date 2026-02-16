PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Tespe (ots)

In der Straße An Storchenneest kam es am vergangenen Wochenende zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht abgestellter schwarzer Skoda Oktavia ist in dabei von einem unbekannten Fahrzeug getroffen und beschädigt worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 13.02.2026, 20 Uhr und Sonntag, 11 Uhr. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei in Marschacht unter der Telefonnummer 04176 948930 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren