Polizei Dortmund

POL-DO: 9-jähriges Kind nach Verkehrsunfallflucht verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0159

Bereits am Freitag, dem 6. Februar, flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind in Dortmund-Nette. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die 9-Jährige gegen 12:25 Uhr zusammen mit einem weiteren Mädchen an einem Kiosk in der Mengeder Straße/ Ecke Dörwerstraße. Als sie die Dörwerstraße überqueren wollte, kam ein Auto angefahren. Es hielt an, um dem Kind die Überquerung zu ermöglichen.

Als das Mädchen dann losging, wurde es auf der Dörwerstraße von einem anderen aus westlicher Richtung kommenden Auto mit der Fahrerseite am Körper berührt. Der Autofahrer fuhr davon.

Eine bisher unbekannte Zeugin eilte ihr zu Hilfe und verständigte die Mutter des Kindes über ihr Mobiltelefon. Das Mädchen aus Dortmund erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Der Fahrer des flüchtigen Pkw kann nicht näher beschrieben werden. Das Auto kam aus westlicher Richtung und soll grau gewesen sein.

Die Polizei bittet die Frau, die dem Mädchen zu Hilfe eilte, sowie weitere Zeugen und den flüchtigen Autofahrer, sich bei der Polizeiwache Mengede unter der Telefonnummer 0231/132-2721 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

