Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Einzelrennen: BMW-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto und landet in Stadtbahn-Gleisbett

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0160

Ein BMW-Fahrer hat am Samstagmittag (21.02.) bei einem verbotenen Einzelrennen auf der Münsterstraße in Dortmund die Kontrolle verloren und erst ein parkendes Auto und dann einen Technik-Mast beschädigt. Die Fahrt endete für den 41-jährigen Fahrer, seine Frau und seine zwei Kinder im Gleisbett der Dortmunder Stadtbahn. Verletzt wurde niemand.

Zeugen gaben an, dass der Fahrer seinen über 500 PS starken BMW X3 gegen 12:50 Uhr lautstark beschleunigte, bevor er verunfallte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und verlor nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Auto. Dabei touchierte er erst ein parkendes Auto, driftete über beide Fahrstreifen und landete zwischen den Stadtbahnhaltestellen "Immermannstraße/Klinikzentrum Nord" und "Münsterstraße" im Gleisbett.

Weder der Fahrer noch seine Familie im Auto oder Unbeteiligte wurden verletzt. Der Sachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei Dortmund beschlagnahmte noch vor Ort den Führerschein des 41-jährigen Dortmunders, ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Verkehrsunfall nach § 315d.

Auch in Zukunft gilt, dass die Polizei Dortmund mit vielen Einsatzkräften den Raserinnen und Rasern die Grenzen aufzeigen wird. Nicht weniger dürfen die vielen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die sich an die Regeln halten, von der Polizei erwarten. Die Botschaft ist klar: Raser haben in Dortmund nichts verloren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell