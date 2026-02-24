Polizei Dortmund

POL-DO: Explosion im Hausflur in einem Mehrfamilienhaus in Hamm-Mitte: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0163

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Montagabend (23. Februar) kam es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus auf der Klopstockstraße in Hamm. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Stand explodierte kurz nach 21 Uhr im Hausflur ein bislang unbekannter Sprengstoff und beschädigte das Haus dabei. Es entstand kein Feuer. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Dortmund wurde eingerichtet.

Nach Zeugenaussagen sind zwei, dunkel gekleidete, junge Männer kurz nach der Explosion vom Tatortbereich geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei bitten nun Personen, die weitere Hinweise zu möglichen Tätern oder Hintergründen zur Tat machen können, sich bei der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu melden.

Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Yazir unter der 0231/92626121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell