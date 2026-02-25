Polizei Dortmund

POL-DO: Nach zwei Raubdelikten innerhalb weniger Stunden: 35-Jähriger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0161

Am Montagabend (23.02.) kam es im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck innerhalb weniger Stunden zu zwei Raubstraftaten. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen wenig später fest, der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 20:40 Uhr hielten sich zwei 16-Jährige (aus Hamm und Bochum) auf dem Bahnsteig des Aplerbecker Bahnhofes auf. Dort wurden sie von einem Mann angesprochen, der die Jugendlichen mit einem Messer bedrohte und den Rucksack des Hammers forderte.

Der 16-Jährige kam der Forderung nach, anschließend flüchtete er mit seinem Freund zur nahegelegenen Polizeiwache Aplerbeck. Die Jugendlichen konnten den Täter bei ihrer Vernehmung sehr genau beschreiben, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst jedoch negativ.

Gegen 22:15 Uhr kehrten ein 71-Jähriger und eine 68-Jährige (beide aus Dortmund) nach einem Spaziergang zu ihrem Auto zurück. Dieses parkte auf dem Parkplatz neben dem Rodenberg-Center. Beim Einsteigen wurden sie von einem Mann zunächst nach einer Zigarette gefragt. Anschließend forderte der Täter das Portmonee des 71-Jährigen.

Die Senioren schlossen die Türen und fuhren zur Polizeiwache Aplerbeck. Als diese den Täter beschrieben, wurden die Beamten hellhörig: Denn die Beschreibung stimmte mit jener der Jugendlichen überein. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf schließlich nahe des Rodenberg-Centers an und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Messer, einen Kubotan sowie ein Pfefferspray. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Raub und räuberischer Erpressung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Für den 35-Jährigen ging es vom Zentralen Polizeigewahrsam daher weitere in die JVA.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell