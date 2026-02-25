Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern: Unbekannter klaut Geld von Kunstverein - wer kennt diesen Mann? Polizei bittet um Mithilfe

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0167

Die Polizei Dortmund fahndet nun mit Lichtbildern nach einem Mann, der am 26.04.2024 ohne Berechtigung Geld vom Konto eines Kunstvereins abgebucht hat. Wann und wie der Täter an die Kontodaten gelangte, ist bislang nicht geklärt.

Nach ersten Ermittlungen hob der Täter am 26.04.2024 um 15:57 Uhr Bargeld an einem Geldautomaten der Sparkasse Dortmund in Dorstfeld ab. Dabei wurde ein Video des abgebildeten Tatverdächtigen gemacht.

Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/195809

Können Sie Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell