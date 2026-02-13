Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sparkassen-Tresorraum freigegeben - Ermittlungen der Polizei dauern an

Gelsenkirchen (ots)

Die BAO "Bohrer" verzeichnet einen Meilenstein in den komplexen Ermittlungen rund um den Einbruch in die Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen-Buer, der am 29. Dezember 2025 festgestellt wurde.

Nachdem hunderte Polizeibeschäftigte teilweise 24 Stunden am Tag im und am Tresor sowie in dem angrenzenden Archivraum gearbeitet haben, sind die unmittelbaren Arbeiten am Tatort komplett abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Essen hat den Tatort am Donnerstag, 12. Februar 2026, wieder freigegeben und damit der Sparkasse zurück übergegeben.

Die bereits veröffentlichten Bilder des Tatortes (siehe Pressemitteilung von Montag, 9. Februar 2026, https://gelsenkirchen.polizei.nrw/artikel/polizei-gelsenkirchen-zeigt-nach-sparkassen-einbruch-fotos-vom-tatort) zeigen, welche Dimensionen die Arbeiten im und am Tresor eingenommen haben. Hunderttausende Gegenstände, die sich nach Entdeckung der Tat auf dem Boden des Tresorraumes befanden, wurden durch die Polizei vorsortiert. Unterschieden wurden die Gegenstände nach Spurenträgern, Wertsachen und individuell zuzuordnenden Objekten. Alle Gegenstände befinden sich in sicherer Verwahrung und eine Herausgabe an die rechtmäßigen Eigentümer erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Ermittlungen der BAO "Bohrer" dauern weiterhin an. Zahlreiche Kriminalbeamtinnen und -beamte werten die gesicherten Spuren aus, gehen den eingereichten Hinweisen nach und analysieren das gesicherte Videomaterial. Die Polizei Gelsenkirchen betont noch einmal eindringlich: Für den Erfolg des Strafverfahrens ist es maßgeblich entscheidend, dass alle geschädigten Kundinnen und Kunden vernommen werden. Über 1.500 geschädigte Schließfachinhaberinnen und -inhaber haben bei der Polizei bereits Angaben gemacht, weitere Termine sind vereinbart. Sowohl das Angebot der Hotline, über die ein Termin zu Vernehmung vereinbart wird, wie auch die schriftliche Vorladung basieren grundsätzlich auf Freiwilligkeit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kann jedoch eine Pflicht zum Erscheinen und zur Aussage erwachsen. Derzeit befinden sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft dazu bereits in Gesprächen. Die eingerichtete Hotline ist weiterhin unter der Rufnummer 0209 365 1661 zu erreichen.

Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern können weiterhin unter der Hinweisnummer 0209 365 8112 oder über das Hinweisportal https://nrw.hinweisportal.de/ an die Polizei herangetragen werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell