POL-DO: Konsequente Präsenz in Scharnhorst, Aplerbeck und Co.: Polizei Dortmund mit Schwerpunkteinsatz gegen Jugendkriminalität

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0165

Am 20. Februar fand ein erster gezielter Schwerpunkteinsatz mit hoher Kontrolldichte in Aplerbeck, Asseln, Körne, Lünen und Scharnhorst statt. Maßnahmen des Einsatzes waren unter anderem Kontrollmaßnahmen, Gefährderansprachen und die Verhinderung bzw. beweissichere Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizei Dortmund führte an dem Tag über 80 Personenkontrollen durch und kontrollierte rund ein Dutzend Autos. Dabei fanden die Beamtinnen und Beamten bei einem 20-jährigen Mann ein Pfefferspray, welches sichergestellt und im Anschluss asserviert wurde.

Neben den polizeilichen Maßnahmen stand auch der direkte Austausch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern im Fokus. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigten reges Interesse, suchten aktiv das Gespräch mit den Einsatzkräften und begrüßten die sichtbare Präsenz. Die Polizei Dortmund wird weiterhin konsequent und sichtbar im Einsatz bleiben, um Straftaten frühzeitig zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Menschen im Stadtbezirk nachhaltig zu stärken.

Die Schwerpunkteinsätze waren zunächst auf die Bereiche Scharnhorst, Aplerbeck und Lünen-Brambauer ausgerichtet. Bei erkennbaren regionalen Verschiebungen wie im Frühjahr und Mitte des vergangenen Jahres reagierte die Polizei jedoch auch flexibel auf räumliche Verlagerungen der auffälligen Jugendlichen. Damals tauchten beispielsweise neue Probleme im Bereich des Wickeder und Körner Hellwegs auf, weshalb die Einsatzorte konsequent angepasst und erweitert wurden. In diesem Jahr wird das Einsatzkonzept daher auf alle Wachbereiche der PI 3 (östliche und südöstliche Stadteile von Dortmund sowie dem Stadtgebiet Lünen) ausgeweitet.

