PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Dortmund und Lünen - Einladung zur Pressekonferenz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0174

Die Polizei Dortmund stellt am Montagvormittag (2. März) im Anschluss an die Veröffentlichung des Innenministers in einer Pressekonferenz die Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vor.

Einen Überblick über die Zahlen der Kriminalitätsentwicklung für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund wird Ihnen der stellvertretende Polizeipräsident Achim Stankowitz gemeinsam mit dem Leiter der Direktion Kriminalität, Leitender Kriminaldirektor Jörg Ziegler, geben.

Die Pressekonferenz findet am Montag, 2. März, um 13 Uhr im Polizeipräsidium Dortmund, Markgrafenstraße 102, Raum 1.108 statt.

Hinweis für Medienvertreter:

Sie möchten gerne an der Pressekonferenz zur Kriminalitätsstatistik teilnehmen? Dann bitten wir Sie vorab bis zum 27. Februar um 16 Uhr um eine kurze telefonische Anmeldung unter den bekannten Rufnummern der Pressestelle der Polizei Dortmund oder per E-Mail an poea.dortmund@polizei.nrw.de.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:38

    POL-DO: Abbiegeunfall auf Königswall - Radfahrerin leicht verletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0168 Am Mittwoch (25.02.) kam es im Dortmunder Stadtteil Mitte zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto und eine Radfahrerin beteiligt waren. Gegen 14 Uhr übersah eine 32-jährige Bochumerin beim Abbiegen eine Radfahrerin. Beim Rechtsabbiegen vom Königswall auf die Schmiedingstraße kollidierte sie mit einer 58-jährigen Dortmunderin, die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:52

    POL-DO: Nach Schlägerei in der Straße Engelswiese: Vier Personen in Lünen leicht verletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0172 Am Mittwochabend (25. Februar) kam es auf einem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant in der Straße Engelswiese in Lünen zu einer Schlägerei, bei der vier Personen leicht verletzt wurden. Gegen 19 Uhr machten Zeugen die Beamten der Polizeiwache Lünen auf Streitigkeiten einer Personengruppe auf einem angrenzenden Parkplatz aufmerksam. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren