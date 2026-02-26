Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Dortmund und Lünen - Einladung zur Pressekonferenz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0174

Die Polizei Dortmund stellt am Montagvormittag (2. März) im Anschluss an die Veröffentlichung des Innenministers in einer Pressekonferenz die Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vor.

Einen Überblick über die Zahlen der Kriminalitätsentwicklung für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund wird Ihnen der stellvertretende Polizeipräsident Achim Stankowitz gemeinsam mit dem Leiter der Direktion Kriminalität, Leitender Kriminaldirektor Jörg Ziegler, geben.

Die Pressekonferenz findet am Montag, 2. März, um 13 Uhr im Polizeipräsidium Dortmund, Markgrafenstraße 102, Raum 1.108 statt.

Hinweis für Medienvertreter:

Sie möchten gerne an der Pressekonferenz zur Kriminalitätsstatistik teilnehmen? Dann bitten wir Sie vorab bis zum 27. Februar um 16 Uhr um eine kurze telefonische Anmeldung unter den bekannten Rufnummern der Pressestelle der Polizei Dortmund oder per E-Mail an poea.dortmund@polizei.nrw.de.

