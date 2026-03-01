PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Polizei leitet zahlreiche Strafverfahren ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0175

Am Samstagabend (28.02.) spielte Borussia Dortmund im Signal Iduna Park gegen den FC Bayern München. 81.365 Zuschauer, davon 7.730 Gästefans, verfolgten die Partie im Stadion. Während des Einlasses kam es zu einem Polizeieinsatz am Gästeeingang.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten gegen 16:15 Uhr Teile der Gästefans, die Einlasskontrolle zu durchbrechen. Dabei kam es zu einem körperlichen Angriff gegen mehrere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes des Veranstalters. Deshalb schritten die Einsatzkräfte der Polizei ein.

Gegen 29 Personen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Im Zuge der Personalienfeststellung kam es zu Solidarisierungshandlungen weiterer Gästefans und zu tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte. Die Beamten setzten daher Pfefferspray und den Einsatzmehrzweckstock ein. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob Personen gefälschte Tickets im Rahmen der Kontrollen vorzeigten.

Zu Beginn des Spiels wurden auf der Südtribüne zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet, wodurch mindestens vier Personen verletzt wurden. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Gegen 20:30 Uhr erkannten die Einsatzkräfte einen Fan der Gastmannschaft unter der Nordtribüne wieder, der zuvor an einem tätlichen Angriff auf die Polizeibeamten beteiligt war. Im Zuge der Personalienfeststellung kam es auch hier zu Solidarisierungshandlungen und Angriffen auf die Einsatzkräfte, teilweise wurden die Beamten mit Gegenständen beworfen. Daher setzten die Beamten auch hier Pfefferspray und den Einsatzmehrzweckstock ein.

Nach dem Spiel wurden die Gästefans aufgrund des ÖPNV-Streiks durch Einsatzkräfte bis zum Hauptbahnhof begleitet. Die Abreisephase verlief störungsfrei.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz fünf Polizeibeamte leicht verletzt, diese verblieben jedoch dienstfähig.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab Montag (02.03.) 7 Uhr an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

