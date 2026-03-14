POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pfungstadt
Pfungstadt (ots)
Am Dienstag, den 10.03.2026 ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in der Mühlstraße in Pfungstadt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen weißen Hyundai, welcher dort zum Laden abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug, nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der 06157 9509-0 entgegen.
Berichterstatter: Lautz, KOK
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