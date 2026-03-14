POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pfungstadt

Höchst/ Hetschbach (ots) - Am frühen Samstagmorgen (14.03.) wurden Anwohner der Talstraße in dem Ortsteil Hetschbach unsanft durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen. Ein Pkw kam um 03.45 Uhr von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und landete schließlich auf der Seite. Fahrer und Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. ...

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