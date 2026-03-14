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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pfungstadt

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag, den 10.03.2026 ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in der Mühlstraße in Pfungstadt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen weißen Hyundai, welcher dort zum Laden abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug, nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der 06157 9509-0 entgegen.

Berichterstatter: Lautz, KOK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Leppig, POK
Telefon: 06071 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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