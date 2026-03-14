Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Bischofsheim, A 60, Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fussgänger

Bischofsheim (ots)

Am Samstag den 14.03.2026 gegen 08:05 Uhr ereignete sich auf der A 60 zwischen den Anschlussstellen Bischofsheim und Rüsselsheim-Mitte ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 60-jähriger aus dem Kreis Gross-Gerau wurde als Fussgänger auf der Autobahn von einem 55-jährigem LKW-Fahrer aus dem Kreis Bergstrasse erfasst. Aufgrund der Verletzungen verstarb der 60-jährige Fussgänger noch an der Unfallstelle. Vor Ort waren mehrere Rettungskräfte aus dem Kreis Gross-Gerau. Zur Unfallaufnahme waren 3 Streifenwagen der Autobahnpolizei Südhessen vor Ort. Die Autobahn in Richtung Rüsselsheim war für ca. 3 Stunden vollgesperrt.

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