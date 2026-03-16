Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Riedstadt (ots)

Unbekannte entwendeten am Samstag (14.03.), in der Zeit zwischen 11.30 und 22.50 Uhr, einen auf dem Park and Ride-Parkplatz am Bahnhof abgestellten blau-schwarzen Motorroller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 128 CFS.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

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