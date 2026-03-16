Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle "Handwerker" bestehlen Seniorin

Raunheim (ots)

Unter dem Vorwand als angebliche Handwerker in der Wohnung etwas überprüfen zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Freitagnachmittag (13.03.), gegen 15.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in der Elbestraße. Während die Unbekannten die Frau ablenkten, entwendeten sie Geld und diverse Schmuckstücke. Einer der Unbekannten war etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, sprach Deutsch, hatte kurze Haare und trug einen Arbeiteranzug. Sein Begleiter war circa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare, sprach ebenfalls Deutsch und trug auch einen Arbeiteranzug. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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