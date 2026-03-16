Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbrecher hatten es auf Reifen abgesehen

Michelstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (16.03.) nahmen Kriminelle die Lagerhalle eines Autohaus in der Contistraße ins Visier. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter gegen 1.00 Uhr in die Halle. Dort entwendeten sie Reifen in noch unbekannter Zahl. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite.

Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 21/22 in Erbach betraut. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.

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