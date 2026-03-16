Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zahlreiche Fahrzeuge in Parkhaus aufgebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mehrere in einem Parkhaus in der Landwehrstraße abgestellte Fahrzeuge gerieten zwischen Donnerstagabend (12.3.), gegen 20 Uhr und Freitagmorgen (13.3.), gegen 6.15 Uhr, ins Visier bislang unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter die Seitenscheiben von zwölf Fahrzeugen ein und entwendeten Wertgegenstände. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt das Darmstädter Kriminalkommissariat K21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Aufgrund der Fälle warnen die Ermittlerinnen und Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

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