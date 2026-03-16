Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt/Reichelsheim: Festnahme nach Einbruch in Parfümerie/42-Jähriger hat zuvor bereits Eisdiele im Visier

Michelstadt/Reichelsheim (ots)

Ein 42-Jähriger hatte am Sonntagmorgen (15.03.), gegen 6.30 Uhr, nichts Gutes im Sinn, als er in eine Parfümerie in der Braunstraße einbrach und dort anschließend Parfüm entwenden wollte. Der 42-Jährige konnte nach Auslösung eines Alarms noch am Tatort festgenommen werden. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben. Zudem steht der Festgenommene im Verdacht bereits in der Nacht zum Samstag (14.03.), gegen 4.30 Uhr, widerrechtlich in eine Eisdiele in der Beerfurther Straße in Reichelsheim eingedrungen zu sein und dort unter anderem Lebensmittel und Geld entwendet zu haben. Er wurde schon hier von der Polizei in Tatortnähe vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach der neuerlichen Tat in Michelstadt soll der 42-Jährige nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

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