Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Mittwochabend (11.3.), 18 Uhr, und Freitagmittag (13.3.), 12 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schützenrain" ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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