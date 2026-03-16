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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Einfamilienhaus im Visier Krimineller
Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Mittwochabend (11.3.), 18 Uhr, und Freitagmittag (13.3.), 12 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schützenrain" ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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