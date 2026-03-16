POL-DA: Pfungstadt: Schwarzer Mercedes G63 AMG (DI-AG 5142) gestohlen
Zeugen gesucht
Pfungstadt (ots)
Zwischen Donnerstagabend (12.3.), 23 Uhr, und Freitagmorgen (13.3.), 7 Uhr, haben bislang unbekannte Kriminelle einen Mercedes "G63 AMG" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DI-AG 5142" war im Akazienweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.
Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.
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