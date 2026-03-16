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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Schwarzer Mercedes G63 AMG (DI-AG 5142) gestohlen
Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Zwischen Donnerstagabend (12.3.), 23 Uhr, und Freitagmorgen (13.3.), 7 Uhr, haben bislang unbekannte Kriminelle einen Mercedes "G63 AMG" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DI-AG 5142" war im Akazienweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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