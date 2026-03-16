Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Weiterstadt/Darmstadt: Vier Fahrzeuge ohne Versicherung gestoppt

Rüsselsheim/Weiterstadt/Darmstadt (ots)

Eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen zog am Freitagabend (13.03.) insgesamt vier unversicherte Fahrzeuge aus dem Verkehr.

In Rüsselsheim wurde ein 18-jähriger Fahrer eines unversicherten BMW angehalten und kontrolliert. Mangels bestehender Versicherung wurden die Kennzeichen von den Ordnungshütern abmontiert und die Weiterfahrt untersagt. Den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weil der Fahrer noch Fahranfänger und in der Probezeit ist, könnte eine Nachschulung auf ihn zukommen.

In Weiterstadt wurde der 37-jährige Fahrer eines unversicherten BMW gestoppt von den Verkehrspolizisten gestoppt. Auch in diesem Fall wurden die Kennzeichen demontiert und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer und die Halterin erwarten ebenfalls entsprechende Ermittlungsverfahren.

In Darmstadt konnte ein im öffentlichen Verkehrsraum geparkter aber unversicherter ausländischer BMW festgestellt werden. Es folgte die Sicherstellung der Nummernschilder. Den noch unbekannten Nutzer des Wagens erwartet ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Im Nachgang der Ermittlungen im Zusammenhang zu dem Fall in Weiterstadt entdeckten die Beamten ein weiteres Fahrzeug, dass nach dem Verkauf durch die Käufer nun weiterhin unberechtigt genutzt wird. Die Kennzeichen werden in Kürze sichergestellt, um die weitere unrechtmäßige Nutzung des Autos zu unterbinden.

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