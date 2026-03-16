Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt alkoholisiert vor Streifenwagenbesatzung

Hagen-Mitte (ots)

Während Polizisten am Sonntag (15.03.) gegen 06.10 Uhr auf der Frankfurter Straße Streife fuhren, sahen sie einen Opel, der auffällige Lenkbewegungen machte. Der Fahrer wich in der Frankfurter Straße/Böhmer Straße aus unbekannten und nicht ersichtlichen Gründen nach links aus. Die Einsatzkräfte hatten zudem den Eindruck, dass der Fahrer Schwierigkeiten hatte, sein Auto in der Mitte der Fahrspur zu halten. In der Hochstraße hielt der vorausfahrende Opel dann vor dem Streifenwagen, ohne dass die Beamten zuvor Anhaltezeichen gegeben hatten. Während der darauffolgenden Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 20-jährige Fahrzeugführer stark nach Alkohol roch. Seine Augen wirkten glasig, die Bindehäute gerötet und die Aussprache des Mannes war undeutlich. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte über 1,2 Promille an. Der Hagener musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten beschlagnahmten seine Fahrerlaubnis und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell