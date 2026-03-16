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Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Sonntagnachmittag (15.03.) belästigte und schrie ein Mann Passanten in der Mittelstraße an. Polizisten suchten zunächst gegen 16 Uhr das Gespräch mit dem 42-Jährigen, nachdem Passanten sie während der Streife auf den Randalierer aufmerksam gemacht hatten. Der Mann aus Neuenrade, der stark alkoholisiert war, reagierte uneinsichtig und aufbrausend auf die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Nachdem er einen Platzverweis erhielt, rannte er mit gehobenen, gestreckten Armen, auf die Einsatzkräfte zu. Der 42-Jährige steigerte seine Aggressionen und wurde zur Verhinderung von Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Im Gewahrsam selbst weigerte sich der Randalierer, Anweisungen zu befolgen. Er sperrte sich und leistete Widerstand, dabei zogen sich zwei Polizisten leichte Verletzungen zu. Alle Beamten verblieben dienstfähig. Der 42-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (arn)

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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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