Polizei Hagen

POL-HA: Nach Diebstahl - Widerstand und eine Nacht im Gewahrsam

Hagen-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14.03.2026), kam es gegen 0:15 Uhr in einem Kiosk am Hagener Bahnhof zu einem Diebstahl alkoholischer Getränke. Als der Kioskmitarbeiter den 26-jährigen Beschuldigten aus Witten auf den Diebstahl ansprach, bewarf dieser den Mitarbeiter unvermittelt mit einer Flasche und griff ihn an. Die Auseinandersetzung wurde durch Kräfte des Hagener Ordnungsamtes wahrgenommen und direkt unterbunden. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch hinzugezogene Polizeibeamte, wurde der Beschuldigte fortdauernd aggressiver und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und emotionaler Beruhigung wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Bei der Fixierung leistete der Beschuldigte Widerstand. Die eingesetzten Beamten und der Kioskmitarbeiter blieben unverletzt. Gegen den Beschuldigten wurden Strafanzeigen u.a. wegen Diebstahl, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gefertigt. (ao)

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