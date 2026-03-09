Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein - Zeugen gesucht

Norderstedt (ots)

Am Samstag (07.03.2026) ist es zu einem Einbruch im Elisabeth-Selbert-Weg gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zeitlich auf 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Ob bei der Tat Wertsachen gestohlen wurden, ist noch unklar.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

