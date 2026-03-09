Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Fahrzeug beschädigt Schrankenbaum von Bahnübergang

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagnachmittag (6. März 2026) kam es zu einem Zwischenfall auf dem Bahnübergang in der Hamburger Straße in Bad Segeberg.

Gegen 15:00 Uhr bog der Fahrer eines braunen Hyundai von der Straße Neuland auf die Hamburger Straße in Richtung der Innenstadt von Bad Segeberg ab. Als er mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt auf dem dortigen Bahnübergang zum Stehen kam und sich kurz darauf die Schranken senkten, beschloss er, sein Fahrzeug von dem Bahnübergang zu rangieren. Dazu führte er seinen Pkw auf der Gegenfahrbahn am Stauende vorbei. Die sich schließende Schranke gelang jedoch beim Rangieren unglücklicherweise in das geöffnete Fenster des Kombis und verkantete sich dort.

Damit es nicht zu einer möglichen Kollision mit dem sich nähernden Zug kam, entschloss sich der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer zur Weiterfahrt und brach so den Schrankenbaum aus seiner Halterung. Die unverzüglich eingetroffenen Polizeikräfte konnten den Fahrer vor Ort antreffen und stellten diverse Schäden am Unfallfahrzeug und der Schrankenanlage in Höhe von schätzungsweise 4000 EUR fest.

Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin blieben bei dem Vorfall unverletzt. Den Schrankenbaum hatte der Mann bereits selbständig aus seinem Fahrzeug herausziehen können. Mitarbeiter der Deutschen Bahn setzten den Schrankenbaum wieder instand, sodass innerhalb weniger Stunden der Bahnübergang wieder ohne Einschränkungen genutzt werden konnte.

Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den jungen Mann aus Klein Rönnau ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell