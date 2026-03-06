Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Fahrzeug entzieht sich Kontrolle: Polizei stellt Fahrzeugführer nach Verfolgung

Elmshorn (ots)

Am Donnerstagabend (05. März 2026) entzog sich ein Mercedes der Polizeikontrolle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Elmshorn.

Gegen 18:00 Uhr entschlossen sich Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn zu einer Verkehrskontrolle einer weißen Mercedes-C-Klasse auf der Hamburger Straße. Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf Anhaltesignale, sondern lenkte seinen Pkw auf die Gegenfahrbahn und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte.

Die Polizeikräfte nahmen daraufhin umgehend die Verfolgung auf. Die C-Klasse wurde teilweise mit mehr als 130 km/h über die Hamburger Straße geführt, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, und bog schließlich kurz vor der Kreuzung Hamburger Straße/Steindamm mit einer Notbremsung auf die dortige Feuerwehrwache Süd ab. Dort verließ der Fahrzeugführer sein Kraftfahrzeug und flüchtete fußläufig. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann jedoch kurz darauf einholen und festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 33-jährigen russischen Fahrzeugführer aus Elmshorn ein.

Zeugen, insbesondere involvierte andere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mercedesfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 mit dem Polizeirevier Elmshorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell