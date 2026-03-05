Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Kriminalpolizei ermittelt nach Übergriff auf Spaziergängerin - Zeugenaufruf

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Mittwochabend (04. März 2026) kam es in Henstedt-Ulzburg zu einem Angriff auf eine Spaziergängerin durch einen bislang unbekannten Mann. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu dem Vorfall gegen 19:15 Uhr in der Straße Groß-Sabiner-Ring.

Eine 74-Jährige befand sich mit ihrem Hund auf einem Spaziergang, als eine bisher unbekannte männliche Person die Frau zunächst in ein Gespräch verwickelte. Im weiteren Verlauf entblößte sich der Unbekannte plötzlich und ging die Frau unvermittelt körperlich an, indem er sie von hinten festhielt. Nachdem die Frau daraufhin lautstark um Hilfe geschrien hatte, ließ der Mann von ihr ab und entfernte sich mit einem mitgeführten schwarzen E-Scooter in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte beschrieb den Angreifer als schlank, zwischen 16 und 20 Jahre alt und mit lockigen, schwarzen Haaren. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Jogginghose.

Das Motiv dieser Tat ist bisher noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt nun zu einem möglichen Versuch eines sexuellen Übergriffs und Nötigung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 040 528060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell