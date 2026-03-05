Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Boostedt (ots)

Am heutigen Donnerstag (05.03.2026) ist es gegen 10.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Neumünsterstraße gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Segeberg (deutsche Staatsbürgerin) die Neumünsterstraße aus Richtung Neumünster kommend in Richtung Großenaspe. Im Bereich einer Fußgängerfurt (sogenannten Querungshilfe) kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Fahrradfahrer (ukrainischer Staatsbürger), der an dieser Stelle die Neumünsterstraße mit dem Fahrrad fahrend überqueren wollte. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik eingewiesen. Die Straße musste für die Unfallaufnahme zeitweise halbseitig gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Begutachtung des Verkehrsunfalles beauftragt.

