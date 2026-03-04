Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Polizei gelingt Festnahme nach sogenanntem Schockanruf - Abholer des Geldes in Haft

Quickborn (ots)

Am 02.03.2026 (Montag) ist es zu einer Betrugstat durch einen sogenannten Schockanruf bei einer 91-jährigen Quickbornerin gekommen. Der Polizei gelang die Festnahme bei Abholung des Geldes.

Die Kriminalinspektion Pinneberg wurde gegen 19:15 Uhr über einen gerade durchgeführten Schockanruf bei einer Quickborner Seniorin informiert. Einsatzkräfte observierten sodann die Adresse der Seniorin und konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Die kurz zuvor ausgehändigten 20.000 Euro wurden direkt nach der Festnahme bei dem Abholer sichergestellt.

Der Mann, ein 21-jähriger Serbe, wurde vorläufig festgenommen. Am 03.03.2026 (Dienstag) kam es auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe zur Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe. Von dort wurde Untersuchungshaft angeordnet und der Beschuldigte wurde der Justizvollzugsanstalt Itzehoe überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell