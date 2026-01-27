PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: (Meckenheim) Einbrecher überrascht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwei Einbrecher überrascht, hat am Montagabend (26. Jan, 19 Uhr) eine Hausbesitzerin in Meckenheim. Im Eingangsbereich traf die Frau auf einen der beiden Täter, als sie gerade nach Hause kam. Geistesgegenwärtig warf sie zwei Sektflaschen nach dem Unbekannten und verließ wieder das Haus. Die beiden Einbrecher, die zuvor eine Seiteneingangstür aufhebelten und so in das Anwesen gelangten, flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Haßloch zu wenden. Die Polizei Haßloch bietet Beratungsmöglichkeiten im Hinblick auf Einbruchsicherung an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10, 67454 Haßloch
Markus Sicius
Tel.: 06324 933-2601 od. 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
