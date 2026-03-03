Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei beendet Kraftfahrzeugrennen im Stadtbereich

Kaltenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26. Februar 2026) konnte die Polizei einen Audi stoppen, der im Kaltenkirchener Stadtgebiet mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Überholmanövern unterwegs war.

Gegen 15:30 Uhr fiel der Fahrer eines grauen Audis im Bereich Marschweg/Flottkamp durch eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf. Der Fahrzeugführer fuhr zum Teil mit über 100 km/h, ohne auf Querstraßen, Ausfahrten und den Fußgängerverkehr Rücksicht zu nehmen. Die Polizei konnte das Fahrzeug schließlich am Bürgermeister-Ströh-Platz anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bereits zuvor, gegen 15:10 Uhr, war der Sportwagen Zeugen im Bereich Funkenberg/Flottmoorring/Flottkamp/Süderstraße durch überhöhte Geschwindigkeit und riskante Überholmanöver aufgefallen. Ein Verkehrsteilnehmer in einem silbernen Pkw musste stark bremsen, um eine Kollision mit dem Audi zu vermeiden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 18-jährigen deutschen Fahrzeugführer aus Kaltenkirchen ein.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des silbernen Pkw sowie andere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Audi gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04191/30880 mit dem Polizeirevier Kaltenkirchen in Verbindung zu setzen.

