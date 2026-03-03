Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannter Täter bricht in Doppelhaushälfte ein - Täter flüchtet nach Kontakt zu einem Zeugen - Weitere Zeugen gesucht

Halstenbek (ots)

Am Montag (02.03.2026) ist es zu einem Einbruch im Gärtnerstieg gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in die Doppelhaushälfte zeitlich auf 19:42 Uhr bis 20:24 Uhr eingegrenzt werden.

Der unbekannte Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchte anschließend nach Wertgegenständen.

Ein Nachbar wurde um 19:53 Uhr auf eine ihm unbekannte Person auf seinem Grundstück aufmerksam und nahm in diesem Zusammenhang Licht im Nachbargebäude wahr. Als der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er umgehend.

Die Person war männlich, von schlanker Statur und mitteleuropäischer Erscheinung. Er trug kurzes dunkelblondes Haar, eine dunkelgraue Jacke, eine graue Jeans und einen schwarzen Rucksack der Marke "Adidas".

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell