Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Trickdiebe entwenden als vermeintliche Gärtner Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) ist es zu einem Trickdiebstahl in der Straße Finkenried in Norderstedt gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter diversen Schmuck.

Nach derzeitigen Erkenntnissen boten die drei Täter Gartenarbeiten auf dem Grundstück der geschädigten Seniorin an. Während der Arbeiten von etwa 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr begab sich einer der Täter unter dem Vorwand, die Toilette nutzen zu wollen, unbeaufsichtigt in das Gebäude.

Dort ging er jedoch nicht zur Toilette, sondern suchte vermutlich das 1. Obergeschoss auf und nahm mehrere Schmuckstücke an sich, ehe er das Haus wieder verließ.

Nach Abschluss der Gartenarbeiten entfernten sich die Täter in einem weißen Pritschenwagen vom Grundstück.

Anschließend stellte die Geschädigte fest, dass der Schmuck fehlte.

Alle drei Täter beschrieb die Seniorin als 175-180 cm groß, männlich und westasiatischer Erscheinung. Sie trugen grüne Pullover und grüne Arbeitshosen. Einer der Täter trug zudem einen schwarzen Oberlippenbart.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl und sucht nach Personen, die Hinweise zu den Personen oder dem Pritschenwagen geben können.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegengenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Opfer sind hierbei fast ausschließlich ältere Menschen. Insbesondere beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, dem Vortäuschen eines Verwandtschaftsverhältnisses, um Vertrauen zu gewinnen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/Praevention/Senioren

zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell