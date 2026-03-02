Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Norderstedt (ots)

Am Samstag (28. Februar 2026) kam es in Norderstedt zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwischen 15:00 Uhr und 19:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter im Rosmarinweg vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Reihenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten eine Spielkonsole.

Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr drangen unbekannte Täter zudem gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Op de Wisch ein. In diesem Fall entwendeten die Einbrecher ebenfalls eine Spielkonsole sowie ein Fahrrad.

Nach den Taten entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell