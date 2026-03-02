Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Gemeinsamer Einsatz von Stadt, Polizei und Zoll

Barmstedt (ots)

Am 28.02.2026 (Samstag) ist es zu einem Einsatz im Rahmen von Gaststättenkontrollen auf Amtshilfeersuchen der Stadt Barmstedt gekommen. Insgesamt 32 eingesetzte Kräfte von Polizei, Zoll, Stadt Barmstedt und Kreis Pinneberg haben in den späten Abendstunden zwei Gaststätten und einen Kiosk kontrolliert. Um 21.00 Uhr suchten die Einsatzkräfte schlagartig alle drei Betriebe gleichzeitig auf. Im Zuge dieses Einsatzes stellten die Beamten ein illegales Glücksspielgerät fest, welches sie sicherstellten. Hierzu wird ein Strafverfahren wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet. Weiterhin stellten die Beamten vom Hauptzollamt illegale Tabakwaren sicher und leiteten ein Verfahren nach dem Gesetz über Tabakerzeugnisse sowie wegen Steuerhinterziehung ein. Ein weiteres Strafverfahren wurde wegen des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell